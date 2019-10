En lice pour le titre lors de la première moitié de la saison écoulée, Jérôme d'Ambrosio nous doit une revanche en Formula E. Le Bruxellois a été, sans réelle surprise, prolongé pour une nouvelle saison chez Mahindra. Il est vrai que JDA s'est d'emblée affirmé comme le leader de l'équipe indienne face au bouillant Pascal Wehrlein, avec notamment une victoire à Marrakech. L'Allemand reste d'ailleurs en place au sein du team de Dilbagh Gill, tout comme Sam Dejonghe qui occupera le rôle de réserviste tout en officiant dans le simulateur.

"Je tiens vraiment à remercier Mahindra Racing pour les excellents résultats de la saison dernière et je suis très heureux de continuer avec cette équipe, commente Jérôme. Nous avons eu un bon début de saison et avons montré notre potentiel. Nous savons que la deuxième moitié de la saison a été plus délicate, mais le fait que nous nous focalisions tous pour la sixième saison nous permet de revenir plus forts et de continuer à nous battre régulièrement pour la victoire. Je suis très heureux d'être de retour et j'ai hâte de commencer le combat pour le championnat."

La première apparition de Jérôme d'Ambrosio au volant de la Mahindra version 2019-2020 aura lieu du 15 au 18 octobre prochains lors des essais collectifs à Valencia.