L'équipe Mercedes de Formule E et son client Venturi, qui utilise les groupes propulseurs allemands, ont été exclus des qualifications de la deuxième manche de Formula E à Dariya après qu'Edoardo Mortara se soit écrasé lourdement contre des barrières dès le début des essais libres.

A la fin de la troisième séance d'essais libres d'aujourd'hui, le Suisse a subi une avarie technique majeure après avoir effectué une procédure de départ. Le pilote Venturi perdait le contrôle de sa monture pour entrer lourdement en collision avec les barrières TecPro.

Mortara a été extrait de la voiture, conscient et capable de bouger ses doigts, ses orteils et ses jambes. Il a été emmené à l'hôpital local et a subi des examens préliminaires, restant conscient tout au long de la journée. L'équipe Venturi, dirigée par notre compatriote Jérôme D'Ambrosio, a indiqué que "les évaluations initiales suggèrent que l'accident était le résultat d'une défaillance des freins". Cependant, les ingénieurs Mercedes évaluent encore la cause avérée de l'accident.

La direction de course de la Formule E a cependant interdit aux trois voitures équipées par Mercedes encore en lice de participer aux qualifications par mesure de précaution, ce qui signifie que les pilotes d'usine Nyck De Vries (vainqueur la veille), Stoffel Vandoorne et Norman Nato (Venturi) partiront bons derniers, pour peu qu'ils soient autorisés à courir.

Le directeur de l'équipe Mercedes, Ian James, a déclaré que cette décision consistait à gagner du temps pour confirmer qu'une avarie similaire ne se produirait pas sur les autres voitures. Les ingénieurs de Stuttgart sont toujours en train de rassembler toutes les informations pertinentes, James ajoutant qu'une défaillance des freins était considérée a priori comme la cause possible de l'incident.

En attendant, la pole position de ce deuxième ePrix de Dariya est revenue à Robin Frijns (Virgin). Le protégé de Vincent Vosse a eu le dernier mot face à un étonnant Sergio Sette-Camara (Dragon), lequel devant Sam Bird (Jaguar), Oliver Turvey (NIO) et Tom Blomqvist (NIO). Du mieux pour les DS-Techeetah de Jean-Eric Vergne et Antonio Felix Da Costa qui ont signé les 7e et 10e chronos. Le départ de la course sera donné ce soir vers 18 heures.