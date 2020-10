Mercedes-Benz a donné rendez-vous ce jeudi sur le coup de 14 heures pour une présentation en ligne de la nouvelle monture de Stoffel Vandoorne et Nyck De Vries pour la prochaine saison de Formula E : l'EQ Silver Arrow 02. La flèche d'argent électrifiée retrouve le gris argenté initialement porté par sa devancière qui avait ensuite viré au noir pour faire écho à leurs cousines de Formule 1 suite au mouvement Black Lives Matters notamment promu par Lewis Hamilton.

Le principal changement se trouve sous le capot. L'EQ Silver Arrow 02 dispose d'un tout nouveau groupe propulseur conçu à partir des enseignements tirés au cours de la saison écoulée. On annonce plus de puissance et plus d'efficience.

"En 2019-2020, la saison avait très bien débuté avec notamment deux podiums en Arabie Saoudite et puis, nous avons connu des hauts et des bas avant une finale sensationnelle à Berlin", se remémore Stoffel Vandoorne. "Pour la Saison 7, nous essaierons de nous battre plus régulièrement pour les podiums et la victoire afin de nous affirmer comme candidats pour les titres."

"J'ai hâte d'être au premier ePrix de la saison", poursuit le Courtraisien. "J'ai l'impression qu'une éternité s'est écoulée depuis Berlin. Nous avons déjà pu tester la nouvelle voiture et les sensations sont très bonnes. Je suis impatient à l'idée de me mesurer aux autres concurrents début 2021."

Auréolé d'une victoire lors de la dernière course de l'année à Berlin, Stoffel Vandoorne avait terminé le championnat à la deuxième place derrière Antonio Felix da Costa. Mercedes EQ Formula E Team avait pour sa part achevé la saison au troisième rang derrière DS-Techeetah et Nissan e.dams.

Les essais collectifs de la Formula E sont prévus du 27 novembre au 1er décembre à Valencia tandis que le coup d'envoi de la Saison 7 est programmé à Santiago de Chili le 16 janvier 2021.