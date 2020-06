L'Allemand est cité chez Porsche pour remplacer Neel Jani

Pascal Wehrlein vient d'annoncer via ses réseaux sociaux qu'il ne roulerait plus pour l'équipe indienne Mahindra. On ignore pour l'instant les raisons exactes de cette rupture de contrat en cours de saison, mais ce n'est pas pour avoir été remplacé par un Simracer ou s'être montré trop lent lors du championnat virtuel qu'il a bien d'ailleurs failli remporter à la place de notre compatriote Stoffel Vandoorne...

Alors que l'on parle d'un retour en piste de la Formula E en août sur l'aéroport de Berlin (avec plusieurs courses), certaines rumeurs font état du transfert de Werhlein chez Porsche où l'on ne serait pas très heureux de l'adaptation de Neel Jani, 23e et avant-dernier du championnat avec un gros zéro pointé après trois courses. Pascal Wehrlein, lui, n'est que 14e, mais il a failli l'emporter au Mexique et a déjà prouvé sa pointe de vitesse à ce niveau.

Du côté de chez Mahindra, on ignore encore qui sera l'équipier de Jérôme D'Ambrosio pour la fin de cette saison 6. Peut-on espérer voir la titularisation de celui qui est officiellement nommé le réserviste de l'équipe, l'Anversois Sam Dejonghe?

"Honnêtement, je suis aussi surpris que vous par cette nouvelle," avoue Sam. "Je ne sais pas pourquoi Pascal ne roulera plus pour nous. En théorie, je devrais avoir ma chance et on va pousser pour cela. Si ce n'est pas le cas, on devra parler aussi de mon rôle de remplaçant... Mais dans le sport automobile, ce n'est pas toujours comme dans la vraie vie. Il reste normalement deux meetings cette saison et je trouve que ce serait l'opportunité de me donner le volant. Il y a certes pas mal de pilotes disponibles, mais peu ont mon expérience de la Formule électrique."