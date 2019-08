La première monoplace 100% électrique du constructeur allemand a été présentée hier soir.

Les Porschistes se sont donné rendez-vous mercredi en deuxième partie de soirée pour assister au baptême de la toute première Porsche conçue pour le championnat du monde FIA de Formula E : la 99X Electric. Après plusieurs apparitions dans sa livrée de voiture-laboratoire, la machine de Wiessach dévoile enfin ses peintures de guerre. Guère de surprise avec du blanc, du noir et du rouge, soit les couleurs habituelles de la marque allemande. Côté partenaires, on retrouve TAG-Heuer et Vodafone.

Après l'aventure fructueuse avec McLaren en F1 et l'incursion anecdotique en IndyCar, Porsche fera son grand retour dans une championnat de monoplaces depuis plus de 30 ans. La 99X Electric est la descendante d'autres expériences électrifiées du constructeur septuagénaire avec la 911 GT3 R Hybrid, la 918 Spyder mais aussi la désormais légendaire 919 Hybrid triple lauréate des 24 Heures du Mans.

L'Allemand de Nivelles André Lotterer et Neel Jani sont les deux titulaires sélectionnés pour la Saison 6 de la Formula E qui débutera en Arabie Saoudite au mois de novembre. La Porsche 99X Electric fera ses grands débuts officiels lors des essais collectifs de Valence à la mi-octobre.