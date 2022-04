Il avait déjà connu la joie de gagner sur le rocher monégasque en 2015 dans les GP2 Series. Après la galère de l'an dernier en Principauté, Stoffel Vandoorne a décroché une éclatante victoire à l'issue de l'ePrix de Monaco. Parti depuis la quatrième place, le Courtraisien a livré une course d'attaque et profité d'une excellente gestion du trafic et du Mode Attack, en plus des soucis de Pascal Wehrlein (Porsche), pour décrocher la timbale.

Pour le pilote Mercedes, le coup est double puisqu'il prend la tête du championnat. Vandoorne décroche certainement la plus belle victoire de sa carrière. Quoiqu'il arrive cette saison, on ne pourra pas lui enlever d'avoir gagné l'ePrix le plus prestigieux de l'année. "C'est incroyable, c'est la course la plus belle de l'année", sourit Stoffel. "On a souffert en 2021 ici et on a fait volte-face ici. Le team m'a donné une excellente voiture. Je me suis battu devant depuis toute la saison mais cela ne m'a toujours réussi. Je suis heureux de cette course"

Le poleman Mitch Evans a dû s'incliner face à un Vandoorne irrésistible. Le fer de lance de l'équipe Jaguar doit se contenter de la médaille d'argent après avoir été impérial à Rome. Jean-Eric Vergne (Techeetah) prend la troisième place après entamé l'épreuve à cette même position. On retrouve ensuite Robin Frijns (Envision), Antonio Felix Da Costa (Techeetah), Lucas di Grassi (Envision), Nick Cassidy (Envision), Sébastien Buemi (Nissan), Jake Dennis (Andretti) et Nyck de Vries (Mercedes).