Porsche Team sera lade la Formula E lors de la Saison 7. Les troupes de Weissach aligneront en effet deux pilotes nationaux avec André Lotterer mais aussi Pascal Wehrlein. L'ex-pilote Manor et Sauber en F1 avait déserté Mahindra peu de temps avant les six ePrix de Berlin pour être remplacé par Alex Lynn. Il succède à Neel Jani, qui a subi la domination de Lotterer en 2019-2020.

Avec Wehrlein, Porsche s'offre un deuxième pilote capable de lui ramener des trophées. Reste à voir comment l'Allemand de l'île Maurice, coutumier des pannes de cerveau et des coups de sang, parviendra à cohabiter avec un Dédé Lotterer réputé pour être inébranlable. "J'ai un immense respect pour la légendaire et victorieuse histoire de Porsche", indique Pascal. "Désormais, devenir pilote d'usine pour l'équipe de Formula E est une opportunité fantastique. Je tiens à remercier tout le monde chez Porsche pour cette formidable opportunité et pour la confiance en mes compétences. Maintenant, j'ai hâte de faire connaissance avec l'équipe et de commencer à travailler à Weissach le plus rapidement possible."

Chez Venturi, les pions bougent également. Au bout de deux saisons décevantes avec seulement un podium à Monaco en 2019, Felipe Massa a choisi de faire ses adieux à l'écurie dirigée par Susie Wolff. A 39 ans, le Brésilien veut donner un énième nouveau souffle à sa carrière. "Quitter une écurie n’est jamais une décision facile", a déclaré Massa. "Nous conserverons quelques beaux souvenirs et cette opportunité m’aura donné l’occasion de découvrir quelque chose de complètement nouveau. Ces deux saisons n’ont malheureusement pas donné les résultats escomptés et ce pour différentes raisons".