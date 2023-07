Max Verstappen vs Lewis Hamilton: la saison 2 d’un duel au sommet, que plusieurs rêvent de bousculer

On ne le dira pas assez. En 2021, la rivalité entre Max Verstappen et Lewis Hamilton a atteint son paroxysme. Celle entre Red Bull et Mercedes également. Vu la manière dont s'est terminée la saison 2021, la prochaine risque d'être fort tendue et de débuter sur les chapeaux de roues ! En 2022, Max Verstappen, tout frais champion du monde qui visera le doublé, et Lewis Hamilton, qui essayera une seconde de fois de décrocher un huitième titre record (celui tenu par Michael Schumacher et lui-même), pourrait rencontrer d'autres candidats au sacre mondial sur leur route. Les scénaristes qui se sont occupés de la saison 2021, n'y sont pas allés de main morte. À l'issue du season final, les spectateurs ont dû retenir leur souffle jusqu'à la dernière minute et le twist final pour voir Max Verstappen dépasser et détrôner Lewis Hamilton. À seulement 24 ans, le Belgo-Néerlandais quitte son statut de jeune premier pour le rôle de sa vie. Il abordera sa huitième saison (déjà!) avec l'étiquette du champion à battre.