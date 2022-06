L'ancien patron de la F1 Bernie Ecclestone défend Vladimir Poutine: "Je prendrais une balle pour lui, c'est une personne fantastique"

Dans sa longue carrière en tant que patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone a rencontré de nombreux dirigeants venant de tous les pays du monde. Le Britannique a notamment rencontré à maintes reprises le président russe Vladimir Poutine, qu'il considère désormais comme un ami. Interrogé par ITV au sujet de la guerre en Ukraine, le Britannique a expliqué qu'elle n'était pas "intentionnelle" et que celle-ci aurait pu être évitée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Et le conflit en Ukraine n'a en rien changé la perception qu'a Bernie Ecclestone pour son ami Poutine : "Je prendrais une balle pour lui. Je préfère ne pas avoir mal mais s'il faut, je préfère encore cela", a réagi l'ancien patron de la F1 aujourd'hui âgé de 91 ans, "c'est une personne fantastique. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il pense être juste et bon pour la Russie. Hélas, comme tous les hommes d'affaires, et certainement comme moi, il commet de temps à autre une erreur. Et quand tu commets une faute, il faut faire le maximum pour se sortir de cette situation."

Au sujet de Zelensky, le Britannique estime qu'il n'a pas tout fait pour éviter la guerre : "S'il avait mieux réfléchi, il aurait tout fait pour discuter avec Poutine. C'est une personne intelligente et il l'aurait écouté. Il aurait pu faire quelque chose", a-t-il conclu.