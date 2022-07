F1 GP d'Angleterre: Carlos Sainz s'offre sa première pole devant Verstappen et Leclerc

La pluie a été l'invitée surprise de cette séance qualificative oh combien passionnante avec de très nombreux changements de leaders et rebondissements.

Si l'on excepte l'élimination en Q1 de Sebastian Vettel, tous les favoris sont passés sans problème en Q3 avec une première surprise signée Nicholas Latifi. Le Canadien de chez Williams a devancé son équipier Alex Albon disposant pourtant d'une Williams plus évoluée et s'élancera dixième aux côtés du Chinois Guanyu Zhou de plus en plus en confiance chez Alfa Romeo où il a devancé Valtteri Bottas.

Devant, la bataille pour la pole allait opposer les deux Ferrari et la Red Bull de Max Verstappen. Le Belgo-néerlandais et le Monégasque commettaient chacun une faute dans des conditions extrêmement difficiles ce qui n'était pas le cas de Carlos Sainz s'adjugeant la première pole de sa carrière à la veille de son 150ème GP.

"C'était vraiment une qualification difficile," racontait l'Espagnol. "Il y avait pas mal d'eau stagnante et il était difficile de faire chauffer nos pneus intermédiaires. Il était facile de partir à la faute. Mon dernier tour était pas mal, mais jamais je n'aurais pensé qu'il m'offrirait la pole. C'est une surprise me comblant de joie. Demain on annonce le retour d'une piste sèche. Notre rythme sur les longs relais est bon et j'espère bien transformer l'essai."

Deuxième à 72 millièmes, Max Verstappen quelque peu hué par le public britannique, ne se plaignait pas: "C'était une session très compliquée sur une piste liégeuse. J'ai commis une petite erreur en tirant tout droit à un moment. J'ai aussi fait un tête-à-queue et puis j'ai été ralenti par un drapeau jaune. Mais au final, la première ligne devant mes principaux rivaux au championnat ce n'est pas trop mal. On a vu ce matin que notre vitesse sur le sec est très bonne donc je suis confiant pour la course."

C'est le cas aussi de Charles Leclerc, troisième à trois dixièmes après avoir effectué un tête-à-queue dans le dernier tour: "Je savais que je devais tout donner et je n'ai pu contrôler une glissade. Je suis un peu déçu forcément mais tellement content pour mon équipier Carlos."

Sergio Pérez sur la deuxième Red Bull s'élancera quatrième devant les héros locaux Lewis Hamilton, premier Britannique, et son compatriote Lando Norris.

La quatrième ligne sera occupée par l'Alpine de Fernando Alonso et la deuxième Mercedes d'un George Russell s'étant un peu loupé sur cette qualification.