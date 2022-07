GP F1 d'Angleterre: le pronostic d'Olivier de Wilde

1er Charles Leclerc : "Battu ce samedi par son équipier mais aussi par le leader du championnat après avoir commis une faute sur une piste détrempée, le pilote Ferrari a l'avantage de disposer d'un moteur neuf depuis le GP du Canada et d'une vitesse de pointe accrue ce qui pourrait l'aider pour remonter. Le pilote Ferrari sait qu'il a vraiment besoin d'un succès pour se relancer dans la course au titre. Il devra toutefois aller la chercher cette victoire car Carlos Sainz ne lui offrira pas sur un plateau et Max, le plus rapide lors de la troisième séance libre sur le sec, s'élancera devant lui. L'an dernier, Charles avait été à deux doigts de l'emporter et la F1-75 est à l'aise dans les virages rapides. La stratégie jouera un rôle important. Un ou deux arrêts, difficile de savoir quelle sera la tactique adoptée par les pilotes de la Scuderia sur une piste qui devrait à nouveau être sèche."

2ème Sergio Pérez : "Il faut prendre des risques et nous parions sur un accroc entre les deux pilotes en première ligne avec un Sainz voulant gagner à tout prix son premier GP et un Max Verstappen revanchard devant un public hostile. Nous ne voyons pas l'Ibère soutenir la pression et savons que Red Bull n'a plus gagné le GP d'Angleterre depuis dix ans. Nous imaginons donc le champion en titre connaître un souci et l'honneur de l'écurie de Milton Keynes et des gros points sauvés par le Mexicain qui s'élancera en deuxième ligne."

3ème Lewis Hamilton : "C'est ce que les 150.000 spectateurs de Silverstone attendent. Cinquième sous la pluie, Lewis Hamilton a retrouvé une Mercedes plus compétitive et espère pouvoir se battre pour un nouveau podium devant son public. On a déjà vu à Barcelone comme la W13 pouvait être compétitive en course sur un circuit moins bosselé où le phénomène de « marsouinage » est moins prononcé. S'il réussit son départ et évite les embuches, l'octuple vainqueur du GP d'Angleterre pourrait encore nous réserver une belle surprise, tout comme son équipier George Russell d'ailleurs s'élançant 8ème et visant un dixième Top 5 consécutif."