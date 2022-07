Incroyable double élimination sur accident pour Hamilton et Russell !

GP d'Autriche: Verstappen en pole de la course sprint, les Mercedes dans le mur !

La qualification pour la course sprint du Grand Prix d'Autriche sur le Red Bull Ring a réservé bien des rebondissements. Non seulement les deux McLaren ont sombré et se sont qualifiées très loin sur la grille mais, surtout, les deux Mercedes sont toutes les deux partie à la faute en Q3 !

Lewis Hamilton perdait le contrôle de sa W13 au virage 7 alors qu'il faisait une tentative chronométrée. Quelques minutes plus tard, ce fut au tour de George Russell de quitter la bonne trajectoire au virage 10. Pas de bobo pour les pilotes mais cette invraisemblable double sortie de piste va donner du pain sur la planche aux mécaniciens de l'équipe allemande ce soir.

La bagarre pour la pole fut royale avec les trois premiers regroupés en moins d'un dixième. Mais Max Verstappen a eu le dernier mot, le Red Bull boy signant un temps en 1:04.984 suffisant pour le placer aux avant-postes devant un public acquis à sa cause. Charles Leclerc (Ferrari) a dû s'incliner pour 29 petits millièmes. Carlos Sainz (Ferrari) est troisième à 82 millièmes de seconde.

Sergio Pérez emmène le reste de la meute avec le quatrième temps, à quatre dixièmes. Malgré sa sortie, George Russell a eu le temps de signer un chrono suffisant pour le placer en cinquième position. Il précède Esteban Ocon (Alpine) et les Haas de Kevin Magnussen et Mick Schumacher. Fernando Alonso (Alpine) et le malheureux Lewis Hamilton complètent le Top 10.

Le départ de la course sprint sera donné demain à 16h30.