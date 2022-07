GP d'Autriche: Verstappen remporte la course sprint devant les Ferrari

Max Verstappen n’a dû se méfier de personne lors de cette course Sprint à la veille du Grand Prix d’Autriche sur le circuit du Red Bull Ring. Parti depuis la pole position devant un public essentiellement hollandais acquis à sa cause, le champion en titre a pris le meilleur départ et s’est mis à l’abri des Ferrari en creusant rapidement l’écart pour se mettre hors d’atteinte du DRS.

Charles Leclerc et Carlos Sainz se sont d’abord chamaillé pour la deuxième place avant que le Monégasque ne prenne le meilleur en comblant son retard sur Verstappen dans les derniers tours, mais pas assez pour inquiéter son rival au championnat. Quatrième sur la grille, George Russell a été dans un no man's land pour devancer à l’arrivée la deuxième Red Bull pilotée par Sergio Pérez. Le Mexicain est facilement revenu dans les points après avoir été pénalisé et relégué en 13ème place.

Course sprint agitée pour Alpine où la seule A522 rescapée est celle d’Esteban Ocon, celle de Fernando Alonso étant restée clouée au stand après avoir calé sur la grille, de quoi provoquer un faux départ et un tour de formation supplémentaire.

Derrière, la bagarre pour les derniers points en jeu a été animée entre les Haas de Kevin Magnussen et Mick Schumacher, ce dernier ayant finalement dû céder l’ultime point à Lewis Hamilton qui avait été pris en tenailles au premier virage entre Alex Albon (Williams) et Pierre Gasly (AlphaTauri), expédiant le Français en tête-à-queue.