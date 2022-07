Edito: Ferrari enfin bon stratège

On n'y croyait plus. Depuis plusieurs Grands Prix, Ferrari était la risée du paddock en raison de stratégies désastreuses qui ont coûté de gros points au championnat. Mais, pour une fois, les Rouges ont enfin visé juste en Styrie. La stratégie italienne s'est avérée impeccable tandis que les F1-75 étaient moins gourmandes en gommes sous le soleil autrichien. "Gagner sur le Red Bull Ring était très important, pas seulement pour le championnat, mais aussi pour le moral de Charles et pour son humeur, révèle Mattia Binotto. C'est important de gagner et de rester devant Max pour prouver que nous sommes capables de gagner et parfois nous sommes malchanceux, mais pas tout le temps."

Il faudra désormais confirmer en France qu’on fait pour de bon preuve de perspicacité stratégique à Maranello. Autrement, la presse, transalpine entre autres, crucifiera Binotto et sa bande sans remords.