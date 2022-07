GP de France EL2: Une Ferrari en chasse une autre

Après Charles Leclerc en début d'après-midi, c'est son équipier Carlos Sainz qui a signé le meilleur temps absolu lors de la deuxième séance libre disputée en fin de journée. L'Espagnol qui, rappelons-le, reculera de dix places sur la grille après un changement de système de contrôle électronique, a tourné en 1.32.527, 101 millièmes devant son équipier monégasque.

Troisième, Max Verstappen pointe à un peu plus d'une demie seconde (550 millièmes), mais on n'est que vendredi et la majorité des pilotes se sont surtout concentrés aujourd'hui sur la dégradation des pneus en gommes intermédiaires, ce qui risque d'être la clé par plus de 50 degrés au sol.

Séparées par deux dixièmes, les Mercedes de George Russell (à 0.764) et Lewis Hamilton (le Britannique avait cédé son volant lors de la première séance à Nyck De Vries) occupent les quatrième et cinquième rangs devant la McLaren de Lando Norris, l'AlphaTauri de Pierre Gasly, la Haas de Kevin Magnussen, la seconde McLaren de Daniel Ricciardo et la seconde Red Bull de Sergio Pérez.

La qualification du GP de France se disputera ce samedi à partir de 16h.