Les pilotes de F1 soutiennent Spa

Même si on ne leur demande que très rarement leur avis – et c'est bien dommage - les pilotes de F1 l'ont donné cette fin de semaine au Castellet. Et si seul Esteban Ocon a clairement défendu le GP de France (et non le Paul Ricard!) en lançant l'idée saugrenue d'un retour au Mans «(« on utilise partout dans le monde le nom Grand Prix en parlant de F1 et c'est Français , » a déclaré le pilote de l'écurie française Alpine), la plupart ont tenu à soutenir le GP de Belgique à Francorchamps.

« Cela fait partie de l'histoire, c'est un superbe tracé naturel, » a déclaré le septuple champion Lewis Hamilton. « Ce serait vraiment ridicule qu'on abandonne la piste spadoise, » a surenchéri Sebastian Vettel ajoutant : « Au contraire du Castellet qui n'a pas beaucoup de fans parmi les pilotes. » « Spa est mon circuit préféré, » a avoué Pierre Gasly qui y a pourtant perdu un de ses meilleurs amis, Anthoine Hubert. Vote favorable aussi et bons mots de Charles Leclerc, Lando Norris, Nicholas Latifi, Valtteri Bottas ou Max Verstappen habitué à y faire la fête avec plus de 45.000 supporters et pour qui la suppression du rendez-vous belge signifierait aussi une grande perte financière en termes de « merchandising ». Tout cela dans l'enceinte du Castellet qui, visiblement, ne suscite guère le même enthousiasme et ne devrait pas manquer à grand monde. Même si, il faut bien l'avouer, l'absence d'une course en France, comme en Allemagne d'ailleurs, deux grands pays de constructeurs et champions automobiles constituerait un non sens que seuls les Américains ne peuvent pas comprendre.

Précédemment, le public aussi avait fait savoir lors d'une enquête à l'échelon mondial que Spa faisait partir des quatre circuits qualifiés d''incontournables par la FIA ayant commandé ce grand sondage sur la F1.

Voilà en tout cas qui doit faire plaisir et motiver encore plus toute l'équipe de Spa GP dans la préparation d'une édition 2022 qu'on nous promet très attractive.