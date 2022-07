Vanessa Maes (Spa GP): "Un soutien du paddock enthousiasmant"

Directrice de Spa GP, la société de promotion et d'organisation du GP de Belgique, Vanessa Maes s'est réjouie en lisant dans nos colonnes le support quasi unanime apporté par les pilotes de F1, Sébastian Vettel et Max Verstappen en tête estimant "qu'aucun pilote n'aime pas rouler à Francorchamps et que ce serait honteux que le GP de Belgique soit supprimé du calendrier."

"J'entends toutes les réactions en provenance du paddock du Castellet en faveur de notre circuit et c'est enthousiasmant," a déclaré celle qui a succédé à son papa André Maes à la barre du GP de Belgique. "C'est une longue histoire d'amour entre Francorchamps et la Formule 1. Et comme dans toutes les longues histoires d'amour, il faut sans cesse se reconquérir, se séduire à nouveau. C'est ce que nous sommes occupés à faire. Nous préparons pas mal de surprises pour la prochaine édition du GP, notamment pour la journée du jeudi, que nous avons hâte de pouvoir dévoiler à notre public."

Ce sera une grande fête dans cinq semaines. En espérant cette fois que la météo ne vienne pas tout gâcher...