GP de France: le pronostic d'Olivier de Wilde Notre expert vous livre son analyse du GP de France, au soir des qualifications. Olivier De Wilde Spécialiste Sports moteurs

1er Max Verstappen (Red Bull) : Même s'il n'a pas signé le meilleur temps et si le poleman s'est toujours imposé depuis le retour de la F1 au Castellet en 2018, on voit bien le pilote Red Bull rééditer son succès de l'an dernier. Pourquoi ? Car nous avons l'impression que le Belgo-néerlandais a plus préparé la course et possède un très bon rythme en pneus intermédiaires. Or on sait que la gestion des pneumatiques sera la clé du succès ce dimanche....