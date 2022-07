GP de France: Max Verstappen devance bien les Ferrari, Sainz et Magnussen en fond de grille

Vingt-neuf degrés température ambiante, cinquante-cinq sur la piste, c'est à nouveau dans la fournaise que s'est déroulée la troisième et dernière séance d'essais libres en vue du GP de France de dimanche.

Longtemps le plus rapide avec les gommes intermédiaires, Max Verstappen un instant devancé par les Ferrari passées en tendres, a finalement récupéré le meilleur chrono après avoir chaussé les pneus à bandes rouges. Le pilote Red Bull a tourné en 1.32.272, toujours à plus de deux secondes de sa pole de l'an dernier. Le Belgo-néerlandais a devancé de 354 millièmes Carlos Sainz relégué en fond de grille après que la Scuderia ait finalement décidé de tout changer au niveau du moteur et du système de récupération d'énergie de sa monoplace. L'Espagnol y retrouvera Kevin Magnussen lui aussi sanctionné pour avoir monté son quatrième V6 de la saison.

Vu en tête-à-queue alors qu'il était le seul à tester les pneus durs, Charles Leclerc pointait à six dixièmes avec moins de tours en pneus tendres que ses rivaux. Ferrari a peut-être décidé de tout miser sur la course.

Handicapé hier après avoir dû céder sa place en EL1, Lewis Hamilton est bien revenu dans le match. Le pilote Mercedes décroche le 4ème temps à 983 millièmes juste devant Segio Pérez sur la seconde Red Bull (+1.021) et son équipier chez Benz George Russel (+1.104).

Fernando Alonso est "best of the rest" sur l'Alpine (+1.233) devant Alex Albon (+1.286). Le retour en forme de Williams est confirmé par le 12e temps de Nicholas Latifi derrière les McLaren de Norris et Ricciardo encadrant l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda.

La qualification débutera à 16h. Avec le leader du championnat et tenant du titre Max Verstappen en favori.