Calendrier F1 2023: l'Afrique du Sud pas prête, bonne nouvelle pour la Belgique

Il n'y a pas eu que le plaidoyer de la majorité des pilotes, champions du monde compris, pour le maintien de notre Grand Prix national comme bonne nouvelle en provenance du Castellet.

Si tout le monde s'accorde pour dire qu'il n'y aura plus de GP de France en 2023, la cote de la Belgique, sur la sellette et surtout en fin de contrat, est remontée encore d'un cran avec l'annonce du retard pris par les organisateurs africains qui ne seraient à priori pas prêts au retour de la F1 dès l'an prochain.

Malgré la volonté réelle de Liberty Media de revoir un Grand Prix sur le continent africain, Kyalami s'interroge visiblement toujours sur le moyen de financer un tel événement et dans tous les cas les travaux nécessaires pour accueillir à nouveau la F1 ne pourraient pas être terminés à temps pour le mois d'avril. Ni même pour 2023 tout court.

Le retour du GP de Chine dont les organisateurs auraient demandé d'être le plus tard possible dans le calendrier pour avoir plus de chance d'être enfin débarrassé de ce maudit virus n'est pas certain non plus. Pour l'instant, aucune compétition internationale ne peut encore y avoir lieu.

Du coup, seules 22 courses seraient certaines à l'heure actuelle, une aubaine pour Francorchamps qui a dès lors plus de chance de garder sa place. A certaines conditions bien sûr. Notamment, c'était évoqué par certains dans le paddock du Ricard, avec un éventuel changement de date d'août (Zandvoort serait avancé d'une semaine) à juillet.

Tout cela ne sont bien sûr que des rumeurs demandant confirmations. Mais il est certain en tout cas que le Raidillon n'est pas encore mort et enterré. Et qu'après quelques coups au moral en lisant certains médias, les organisateurs de Spa GP reprennent espoir. Tout en nous préparant une méga fête pour la fin du mois prochain, du jeudi au dimanche. Plus de détails sur le programme seront bientôt dévoilés en même temps qu'un nouveau plan de mobilité destiné à réduire les embouteillages pour entrer et sortir du circuit, un gros point noir en Belgique aussi.