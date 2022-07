Sebastian Vettel mettra fin à sa carrière en F1 au terme de la saison

Alors que tout indiquait qu'il comptait poursuivre sa carrière en Formule 1, Sebastian Vettel a annoncé ce jeudi qu'il quitterait le championnat au soir de la saison 2022. Soucieux des questions environnementales et sociétales, ne se reconnaissant plus dans une discipline où l'argent est roi et, surtout, trainant sa misère dans une Aston Martin qui n'est pas du tout à la hauteur de son talent, l'Allemand a estimé que le moment était venu pour lui de raccrocher.

"La décision de prendre ma retraite a été difficile à prendre, et j'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir ; à la fin de l'année, je veux prendre un peu plus de temps pour réfléchir à ce sur quoi je vais me concentrer ensuite. Il est très clair pour moi que, en tant que père, je veux passer plus de temps avec ma famille", reconnait Seb.

On se souviendra de Sebastian Vettel pour ses quatre titres de champion du monde avec Red Bull entre 2010 et 2013. Surdoué, enfant de pilote de course de côte, issu d'un milieu modeste, Vettel a été enrôlé par le taureau rouge dès son enfance. A seulement 18 ans, il a fait ses débuts lors d'un week-end de Grand Prix en roulant le vendredi pour BMW-Sauber en 2006. Un record pour l'époque. Celui qu'on surnommait "Baby Schumi" au début de sa carrière aura décroché 122 podiums et 53 victoires.

"Nous avons clairement fait savoir à Seb que nous voulions qu'il continue avec nous l'année prochaine, mais en fin de compte, il a fait ce qu'il juge être le mieux pour lui-même et sa famille, et bien sûr, nous respectons cela", indique Lawrence Stroll, CEO d'Aston Martin. "Il a mené des courses fantastiques pour nous et, dans les coulisses, son expérience et son expertise avec nos ingénieurs ont été extrêmement précieuses. Il est l'un des plus grands pilotes de tous les temps de la Formule 1, et ce fut un privilège d'avoir pu travailler avec lui"

La finale de la saison 2022 à Abou Dhabi marquera le 300e Grand Prix de Vettel. Gageons que tous ceux qui ont pu le côtoyer en F1 lui réserveront un au revoir mémorable.