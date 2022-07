"Source d'inspiration", "Je t'aime mon ami": le monde de la F1 rend hommage au futur retraité, Sebastian Vettel

Bien que peu surprenante, l'annonce de la future retraite de Sebastian Vettel n'a laissé aucun fan de F1 indifférent. Quadruple champion du monde et apprécié de tous dans le paddock, l'Allemand va laisser un vide derrière lui. Peu après cette annonce, plusieurs acteurs du grand cirque de la catégorie reine du sport automobile ont salué les qualités sportives et humaines du pilote de 35 ans.

Le premier n'est autre que Mick Schumacher, le protégé et ami de l'ancien pilote Ferrari. "Je suis si triste que tu partes, mais à la fois content pour toi et ce nouveau chapitre dans ta vie. Tu as été, et es encore, une personne importante dans ma vie. Je suis très reconnaissant pour notre amitié. Merci pour tout ce que tu as fait pour le sport automobile, j'attends impatiemment nos dernières courses ensemble. Merci Seb, tu es une source d'inspiration".

Au coude à coude durant plusieurs années dans la quête du titre de GOAT (le meilleur de tous les temps, NDLR), Lewis Hamilton rend également un hommage poignant à l'Allemand. "Cela a été un honneur de t'avoir comme rival mais c'est un plus grand honneur de te compter parmi mes amis. Tu quittes ce sport mieux que tu ne l'as trouvé, ce qui est toujours le but. Je ne doute pas que la suite de ta vie sera passionnante, significative et enrichissante. Je t'aime mon ami".

Son ancien coéquipier chez Ferrari Charles Leclerc a également loué les qualités du natif de Hoppenheim. "Quelle personne et quel pilote. Tu vas nous manquer".

Enfin, son écurie Aston Martin est fière d'avoir compté parmi ses rangs un pilote qui a marqué l'histoire du sport. "Sebastian a inspiré tant de personnes tout au long de sa carrière, tant en Formule 1 qu'au-delà. Nous sommes fiers de le considérer comme un coéquipier, un ami et d'avoir fait partie de son parcours, tout comme il a fait partie du nôtre".