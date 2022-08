F1: Fernando Alonso chez Aston Martin à partir de 2023

Celle-là, on ne l'avait pas vue venir. Pour remplacer Sebastian Vettel qui raccrochera au soir du Grand Prix d'Abu Dhabi, Aston Martin souhaitait s'assurer les services d'une grande pointure de la F1 pour épauler l'enfant de la maison Lance Stroll. On pensait que l'écurie verte allait enrôler Daniel Ricciardo, dont la cote chez McLaren est au plus bas, mais elle a finalement signé un pilote qu'on n'attendait certainement pas : Fernando Alonso, et ce pour plusieurs saisons !

L'Espagnol avait une position enviable chez Alpine, au sein d'une des meilleures écuries du milieu de grille. Mais l'Asturien s'est visiblement fait montrer la sortie par les Bleus qui doivent honorer leurs engagements vis-à-vis de leur protégé Oscar Piastri et lui offrir un volant de titulaire. Plutôt que de faire ses adieux à la F1, Alonso préfère donc poursuivre l'aventure au sein d'une écurie qui a parfois du mal à s'extraire de la Q1 et marquer des points le dimanche.

"Aston Martin offre l'énergie et le dévouement nécessaires pour gagner, et est par conséquent l'une des équipes les plus attirantes en Formule 1 à ce jour", commente Fernando "Je connais Lawrence et Lance depuis des années et il est clair qu'ils ont l'ambition et la passion pour réussir en F1. L'écurie a attiré des personnes de qualité au CV fourni, et je sais que les nouvelles infrastructures et ressources à Silverstone sont d'excellents outils"

"Personne en Formule 1 n'est si visionnaire, ce qui en fait une opportunité vraiment intéressante pour moi. Je veux encore gagner et je veux faire partie d'une organisation qui est motivée à apprendre, à progresser et à réussir."

"Nous savons qu'il y a beaucoup à faire pour atteindre les avant-postes et que nous devons réunir nos énergies en travaillant ensemble pour trouver de la performance. Cette volonté d'être performant dont j'ai été témoin m'a convaincu de poursuivre en F1. Je dois saisir les opportunités qui me semblent être les bonnes si je veux espérer gagner à nouveau en F1", conclut Alonso.

Mouais. Reste à savoir si le pari d'Alonso sera réussi mais cela ressemble à une fin de carrière "à la Jacques Villeneuve". Parfois, il vaut mieux lâcher prise plutôt que s'entêter. De son côté, Alpine n'a pas encore communiqué le nom de l'équipier d'Esteban Ocon. Mais gageons que l'annonce devrait être imminente et qu'on ne voit pas pourquoi cela ne serait pas Piastri...