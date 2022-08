Fernando Alonso, 41 ans, prolonge pour plusieurs saisons: voici les records de longévité en F1

Fernando Alonso, âgé de 41 ans depuis le 29 juillet, a accepté un nouveau défi en rejoignant les rangs de l'écurie Aston Martin à partir de 2023. Et ce, pour "plusieurs saisons", comme l'indique le team dans sa communication.

Fernando Alonso fait partie de ces champions qui jouent les prolongations malgré les années qui passent. Le double champion du monde, qui a débuté en F1 en… 2001 avec l’écurie Minardi, n'est pas près de s'arrêter, lui qui avait pourtant mis la discipline de côté en 2019 et 2020.

Ce nouveau défi pour l'Espagnol est l’occasion de se pencher sur quelques-uns des records de longévité qui font la grande histoire de la Formule 1.

Le pilote le plus âgé au départ d’un Grand Prix

C’était une époque bien différente de celle d’aujourd’hui pour la course automobile. En 1955, à Monaco, Louis Chiron prend le départ du GP alors qu’il est âgé de 55 ans, 9 mois et 19 jours.

Le pilote le plus âgé à avoir remporté une course est l'Italien Luigi Fagioli, à 53 ans et 22 jours. Là aussi à une époque bien différente, en 1951, alors que le championnat du monde de F1 ne vivait que sa 2e saison officielle.

En 1994, Nigel Mansell, champion du monde 1992, avait réussi à remporter un ultime GP à l'âge de 41 ans et 97 jours

Le pilote avec le plus de départs en Grand Prix

Riccardo Patresse, avec ses 256 GP - a longtemps détenu un record semblant intouchable. Mais la Formule 1 à partir des années 2000 a vu son nombre de GP grimper en flèche en même temps que certains de ses pilotes ont développé une longévité exceptionnelle. Si le jeune retraité Kimi Raikkonen, avec 350 courses disputées, reste en tête du classement des pilotes ayant pris le plus de départs en GP, Fernando Alonso, à trois petites longueurs seulement, devrait le rejoindre dès le 11 septembre au GP d'Italie, avant de le dépasser par la suite et de prendre le large.

©BELGA

Le champion du monde le plus âgé

Si Fernando Alonso veut battre ce record, il devra, en plus de revenir au premier plan, s'accrocher quelques années encore. Juan Manuel Fangio, cinq fois champion du monde dans les années 50, a décroché son ultime titre en 1957 alors qu'il affichait 46 ans, 1 mois et 11 jours au compteur. Parmi les pilotes en activité, Lewis Hamilton, champion du monde pour la dernière fois en 2020 à l'âge de 35 ans, 10 mois et 8 jours, est celui qui a décroché un titre le plus tard.

Fernando Alonso a fêté son 2e et dernier titre en 2006, à l'âge de... 25 ans.

Le pilote ayant réalisé le plus de tours en GP

C'est un record tout fraîchement décroché par Fernando Alonso. En juillet, au GP de France, l'Espagnol est devenu le pilote ayant effectué le plus de tours en GP. Après le Grand Prix de Hongrie, il totalise 18742 tours à son compteur en course. Le précédent record appartenait à Kimi Raikkonen. Fernando Alonso détient aussi depuis peu le record du nombre de kilomètres parcourus en course, avec un peu plus de 93000 kilomètres.

Alonso est aussi désormais le pilote avec la carrière la plus longue.