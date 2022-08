Alonso chez Aston Martin, un transfert qui arrange tout le monde

Alors que l'on pressentait plutôt Mick Schumacher ou encore Nick De Vries, c'est bien Fernando Alonso qui remplacera Sebastian Vettel chez Aston Martin en 2023 . Tous les amateurs de Formule 1 ont pensé qu'il allait renouveler son contrat chez Alpine. Il pointe à la 10e place au championnat du monde et pourrait même prétendre à mieux sans quelques problèmes comme à Imola ou à Jeddah, le quadragénaire semblait de plus en plus à l'aise au volant de son Alpine. De l'autre côté, l'écurie française se disait très contente de son travail. Tout semblait se goupiller correctement pour une prolongation. Mais le pilote qui entamera sa 20e saison professionnelle a décidé de relever un nouveau défi.A première vue, le choix peut sembler particulier pour le double champion du monde. Il quitte une écurie actuellement 5e du championnat constructeur qui possède une voiture plus compétitive que celle d'Aston Martin. En plus, c'est une écurie de cœur pour Fernando Alonso. Écurie avec laquelle il a été champion du monde à deux reprises. Le problème, c'est qu'Alpine n'a pas voulu accéder à toutes les requêtes de son futur ex-pilote. A 41, ans Alonso a encore la motivation pour piloter pendant plusieurs saisons . Alpine étant décidé à ne lui offrir qu'une seule année de contrat, il a pu trouver son bonheur avec un bail plus long chez Aston Martin. L'Espagnol est aussi un homme de défi. Il l'a montré par le passé en rejoignant Ferrari en 2010 quand l'écurie sort d'une saison compliquée. Même constat quand il rejoint McLaren en 2015. Cette soif de défi, il peut l'assouvir dans l'écurie britannique. Faire d'Aston Martin une voiture compétitive et une valeur...