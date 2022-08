F1: Oscar Piastri se rebelle: "Je ne roulerai pas pour Alpine en 2023!"

Incroyable rebondissement dans l'affaire Oscar Piastri en F1. Moins d'une heure après qu'Alpine ait confirmé son engagement pour la saison prochaine pour remplacer Fernando Alonso, le jeune réserviste de l'équipe a publié le message suivant sur ses différents réseaux sociaux: "J'ai appris que, sans mon consentement, Alpine F1 a affirmé dans un communiqué de presse envoyé tard cet après-midi, que je roulerai pour eux l'année prochaine. C'est faux. Je n'ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023. Je ne piloterai pas pour Alpine l'année prochaine."

Que doit-on en déduire? Que surpris par le départ de Fernando Alonso pour Aston Martin, Alpine s'est empressé de confirmer son jeune champion d'Eurocup Formula Renault, F2 et F3. Sauf qu'entretemps, ce dernier, courtisé par d'autres écuries, aurait déjà signé ailleurs. Chez Williams, AlphaTauri ou plus vraisemblablement chez McLaren pour remplacer son compatriote Daniel Ricciardo.

Quel affront en tout cas pour Alpine qui se retrouve du coup le bec dans l'eau et doit se demander qui elle mettra à côté d'Esteban Ocon l'an prochain. Car même si cette histoire pourrait se terminer devant les tribunaux (Alpine a investi de l'argent dans la carrière du jeune Australien managé par Mark Webber), on imagine mal après un tel coup Oscar revenir la queue entre les jambes et être obligé de rouler pour l'écurie française qui misait beaucoup sur lui. A ne pas savoir choisir entre Alonso et Piastri, Alpine a donc perdu les deux... Et l'on se demande comment les Français vont pouvoir se retourner désormais. En récupérant Daniel Ricciardo qui les avait planté il y a deux ans pour aller chez McLaren? En misant sur Pierre Gasly? Trop tard, il a déjà été contraint de résigner chez AlphaTauri? En signant un autre protégé de la filière Alpine comme Guanyu Zhou? Cela semble léger. Pourquoi pas alors miser sur l'espoir français Théo Pourchaire? Le probable champion de F2 Felipe Drugovich semble peu probable. Ou alors il reste la piste américaine avec Colton Herta. Une chose est certaine, Alpine est dans le pétrin. Et Oscar Piastri a du toupet...