Formule 1: Oscar Piastri confirmé chez Alpine pour 2023

Au lendemain du départ-surprise de sa vedette Fernando Alonso pour Aston Martin, Alpine confirme la promotion d’Oscar Piastri, son pilote réserviste âgé de 21 ans, comme équipier d’Esteban Ocon à partir de 2023. Conformément aux engagements de l’équipe envers l’Australien, Oscar sera promu pilote de course et prendra le baquet laissé vacant par l'Espagnol dès l’an prochain.

Le natif de Melbourne a rejoint l'Alpine Academy après avoir remporté la Formule Renault Eurocup en 2019. Il a ensuite été titré en Championnat FIA de Formule 3 en 2020 avant de signer un hat trick inédit en s'offrant le Championnat FIA de Formule 2 en 2021. Au passage, l'Australien est devenu le troisième pilote seulement après Charles Leclerc et George Russell à obtenir deux titres consécutifs en F2 et en F3.



Dans le cadre de sa préparation pour la F1, Oscar a été nommé pilote de réserve début 2022. Il a depuis suivi un programme de formation intensif et complet en essais privés sous la direction de l'équipe bleue. Ces tests ont été réalisés avec l'A521, la monoplace 2021, sans oublier sa présence sur les circuits et des séances de simulateur pour le préparer à son saut en F1.

"Oscar est un talent brillant et rare", commente Otmar Szafnauer, teamprincipal d'Alpine. "Nous sommes fiers de l'avoir couvé et soutenu tout au long de son parcours dans des formules de promotion extrêmement relevées. Grâce à notre collaboration au cours des quatre dernières années, nous l'avons vu se développer et devenir un pilote plus que prêt à passer en Formule 1. Dans son rôle de réserviste, il a côtoyé l'équipe en piste, à l'usine et en essais, où il a montré la maturité, les promesses et la rapidité nécessaires pour assurer sa promotion dans notre deuxième baquet au côté d'Esteban. Ensemble, nous pensons que ce duo nous offrira la continuité dont nous avons besoin pour atteindre notre objectif à long terme de nous battre pour des victoires et des titres"

En se dépêchant de titulariser Piastri, Alpine évite ainsi que son protégé aille également à la concurrence. Le jeune loup étaitnotamment courtisé par McLaren et Williams pour remplacer respectivement Daniel Ricciardo et Nicholas Latifi l'an prochain.