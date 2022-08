F1: Alex Albon reste chez Williams, où il a signé un "contrat pluriannuel"

"C'est vraiment excitant de pouvoir rester chez Williams Racing en 2023 et j'ai hâte de voir ce que nous allons pouvoir réaliser en tant qu'équipe, tant en cette fin de saison que l'année prochaine", a déclaré Albon, revenu sur la grille de départ cette saison après une année sans baquet. "Le team fait tout pour progresser et je suis motivé à l'idée de continuer cette aventure et de développer nos savoirs ensemble."

"Alex est un coureur fantastique et constitue une véritable plus-value, nous sommes ravis de continuer à travailler avec lui", a lancé Jost Capito, directeur général de Williams.

Issu du programme de formation de Red Bull, Albon avait débuté chez Toro Rosso en 2019 avant de prendre, en cours de saison, la place de Pierre Gasly au sein de Red Bull, l'écurie principale. Après une saison 2020 pas assez convaincante aux yeux de l'écurie de Milton Keynes, il avait dû se contenter d'un rôle de pilote de réserve en 2021.

Albon, deux podiums en carrière, pointe à la 19e place du championnat avec 3 petits points, devant son équipier canadien Nicholas Latifi (0).