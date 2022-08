Le patron de la F1 aimerait confier un rôle à Sebastian Vettel après sa retraite sportive

Domenicali a déclaré à l'édition de mercredi de l'hebdomadaire Sport Bild que l'Allemand pourrait continuer dans le sport en jouant un autre rôle.

"Bien sûr, nous voulons que le lien reste étroit. S'il est intéressé à faire partie de notre système, et si les idées correspondent, nous l'accueillerions bien sûr ici", a déclaré Domenicali. "Sebastian sera toujours lié à la Formule 1".

Cependant, il reste à voir si Vettel, 35 ans, restera proche de la F1, car il a déclaré qu'il ne cherchait pas à faire une autre carrière dans le sport et a également exclu de devenir consultant à la télévision. Vettel a dit vouloir passer plus de temps avec sa famille et renforcer son engagement social et environnemental.