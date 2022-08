Accueil Sports Moteurs Formule 1 F1: quel avenir pour Ricciardo, en pleine descente aux enfers ? En difficulté depuis plusieurs saisons, Daniel Ricciardo risque de perdre son volant chez McLaren, au profit de Piastri, au terme de la saison. On tente d’expliquer comment un pilote si prometteur s’est embourbé à ce point. Erwan Adam ©Belga

Qui aurait pu penser que le départ à la retraite de Sébastian Vettel entraînerait une réaction en chaîne de cette ampleur ? Le dernier maillon de cette chaîne, le grand perdant pourrait bien être son ancien équipier, Daniel Ricciardo. Annoncé au début de sa carrière comme un potentiel champion du monde, l'Australien a perdu le sourire depuis plusieurs saisons maintenant. Et sa situation risque de s'empirer. Car si Oscar Piastri a bel et bien signé un contrat avec McLaren pour la saison prochaine, c'est Ricciardo qui perdra son volant.



Pourtant, tout n'a pas toujours été noir dans la carrière de l'ex-pilote Red Bull. Il débute chez HRT en 2011, mais est très vite repéré par Helmut Marko et se retrouve dans le giron Red Bull. L'écurie voit en lui un futur champion du monde, capable de reprendre le flambeau de Vettel. C'est d'ailleurs Ricciardo qui se voit offrir la place de pilote numéro un au départ de l'Allemand. Il a la lourde tâche de remplacer le quadruple champion du monde. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne le fait pas si mal. Ricciardo, c'est sept victoires avec Red Bull et deux 3e place au championnat du monde en cinq saisons. Il arrive à faire des résultats avec une voiture qui, à l'époque, est très loin du niveau de performance de la RB18 actuel. Mais qu'a-t-il bien pu se passer pour que l'Australien passe d'un des meilleurs pilotes de la grille à quasi sans volant ?



Des performances en dent de scie



Le premier point à noter c'est évidemment une baisse de performance importante par rapport à ses meilleures années chez Red Bull. Certes, cela pourrait s'expliquer le niveau de ses voitures : la Renault qu'il a pilotée après son départ de Red Bull et sa McLaren actuelle sont des moins performantes. Mais ce n'est qu'à moitié vrai, la Red Bull de Ricciardo n'était pas la plus performante du circuit non plus à l'époque et pourtant, il effectuait de bien meilleurs résultats. Sauf la dernière saison, plutôt décevante. Il gagne les GP de Monaco et de Shanghai, mais il termine 6e du championnat du monde. Presque 80 points derrière son équipier, Max Verstappen. Finir derrière son équipier, c'est devenu légion pour Ricciardo. Que ce soit en course ou en qualification, il est trop souvent derrière Lando Norris depuis qu'il a rejoint McLaren il y a deux ans. Il ne tient clairement pas la comparaison. Preuve que la voiture n'explique pas tout. Il commet de grosses erreurs qui n'existaient pas avant. Il est passé d'un redoutable pilote connu pour son tempérament très offensif et son énorme qualité de dépassements à un pilote moyen.



Comment l'expliquer ? Différents paramètres entrent en compte mais il y a un réel manque de confiance. Il peut être compliqué de s'en sortir quand on enchaîne les mauvais résultats et les contre-performances....