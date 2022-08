Les pilotes de F1 approuvent les aménagements du Circuit de Spa-Francorchamps

Pour la première fois ce jeudi, les vingt pilotes de Formule 1 disputant la saison 2022 (à l'exception de Max Verstappen qui a effectué une démo il y a quelques mois) ont découvert le Circuit de Spa-Francorchamps "new look", soit avec son impressionnant dégagement au sommet du Raidillon et ses bacs à graviers à plus nombreux. Et les avis sont unanimes : ces changement sont positifs et correspondent à ce qu'attendaient les animateurs du championnat.

"C'est clairement mieux que les années précédentes", ont indiqué d'une seule voix Sergio Pérez, Nicholas Latifi, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly et Sebastian Vettel lors de la conférence de presse. "Nous avons fait le tour du circuit à pied tout à l'heure et nous avons trouvé ces changements très bien. Cela faisait depuis longtemps que nous espérions le retour des bacs à graviers et nous avons toujours été des grands défenseurs. Avec l'apparition d'un bac notamment à l'épingle de la Source, au Speaker's Corner et à Blanchimont, les limites de la piste seront mieux respectées. Clairement, cela va dans la bonne direction"

Reste à voir ce que nous réservera et si on aura droit à un festival de projection de graviers lors des deux premières séances libres demain, comme ça a été le cas pour les compétitions étant passées par Spa-Francorchamps les week-ends précédents.