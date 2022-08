Alfa Romeo quittera Sauber à la fin de la saison 2023

Survenue quelques heures après l'annonce de l'arrivée d'Audi en Formule 1 comme motoriste, cette annonce va dans le sens des rumeurs insistantes annonçant une union entre les quatre anneaux et Sauber à partir de 2026. Partenaire de l'écurie suisse depuis quatre ans et ayant rebadgé le team en son nom en 2019, Alfa Romeo a annoncé qu'elle se séparerait des troupes de Hinwil à la fin de la saison 2023.

"Alfa Romeo confirme que son partenariat avec Sauber Motorsport prendra fin à la fin de la saison prochaine", peut-on lire dans le communiqué du Biscione.

"La marque a annoncé son retour en F1 en 2017 avec un plan à long terme, et en juillet 2022 a annoncé la décision de poursuivre son partenariat avec Sauber également pour 2023, compte tenu des résultats prometteurs de la première moitié de la saison, à la fois en termes de performances, de marketing et de collaboration positive avec l'équipe"

"Étant donné que le redressement économique et industriel de la marque sera atteint en 2022, Alfa Romeo évaluera désormais les nombreuses opportunités sur la table et décidera laquelle sera la meilleure pour soutenir la stratégie à long terme et le positionnement de la marque"

Une question demeure en suspens : à l'heure où le scénario annoncé veut que Sauber collabore avec un nouveau motoriste d'ici quelques années, la formation helvète sera-t-elle toujours motorisée par Ferrari en 2024 et 2025 ou devra-t-elle s'associer à un autre motoriste en solution de transition ?

Quant à Alfa Romeo, verrons-nous la marque associée à une autre écurie ou tentera-t-elle un programme officiel dans un autre championnat ? Il serait dommage de voir le trèfle à quatre feuilles se faner...