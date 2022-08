GP de Belgique (Libres 1): doublé des Ferrari avant la pluie, pénalités à gogo

Six pilotes, dont Verstappen et Leclerc, partiront en fond de grille dimanche !

C'est sur le coup de 14 heures que la première séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique a débuté. Au-delà des chronos bruts, l'information principale de ce début d'après-midi est la multiplication des pénalités infligées à plusieurs pilotes en vue de la course.

Si un départ en fond de grille de Charles Leclerc était connu depuis longtemps, son rival Max Verstappen a monté un quatrième moteur, un quatrième turbo, un quatrième MGU-H, un quatrième MGU-K ainsi que de nouvelles unités de contrôle électronique et une nouvelle batterie. Le leader du championnat, qui changera par ailleurs de boîte de vitesses, sera renvoyé en fond de grille, tout comme Lando Norris (ICE, turbo, MGU-H, électronique), Esteban Ocon (ICE, turbo, MGU-H, MGU-K, batterie, électronique) et Valtteri Bottas (ICE, turbo, MGU-H, boîte de vitesses). Mick Schumacher a également dépassé de quota d'éléments de contrôle électronique et d'éléments de boite de vitesses.

A l'issue de cette première séance disputée sous un ciel gris avant la tombée d'une grosse pluie dans les dernières minutes, Carlos Sainz emmène un doublé Ferrari avec un meilleur chrono en 1:46.538. L'Espagnol devance pour 69 millièmes son équipier Charles Leclerc. Max Verstappen (Red Bull) complète le Top 3 à deux dixièmes devant George Russell (Mercedes) et Lance Stroll (Aston Martin), tous deux à huit dixièmes. Alex Albon (Williams), Daniel Ricciardo (McLaren), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lewis Hamilton (Mercedes) et Sergio Pérez (Red Bull) complètent le Top 10.

La séance a été interrompue au drapeau rouge suite à l'immobilisation de Kevin Magnussen peu après l'épingle de la Source, sa Haas rencontrant un problème technique. La deuxième séance libre aura lieu cet après-midi à 17 heures.