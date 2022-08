GP de Belgique (Libres 2) : Verstappen le plus rapide entre les gouttes

Après Carlos Sainz plus tôt dans l'après-midi, c'est Max Verstappen a qui a mis tout le monde d'accord lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique. Une fois de plus, la météo fut capricieuse avec l'apparition de la pluie à plus d'une reprise. Plusieurs pilotes ont d'ailleurs visité les dégagements. Heureusement, le temps sera plus clément pour le reste du week-end.

Verstappen a amélioré le chrono de référence en étant le seul à tourner sous les 1:46. Avec un temps en 1:45.507, il devance de huit dixièmes la Ferrari de Charles Leclerc. Le Monégasque, qui partira en fond de grille dimanche avec le pilote Red Bull suite à plusieurs pénalités techniques, est le seul à être à moins d'une seconde de "Mad Max". Le troisième homme de la séance, Lando Norris (McLaren), est à 1.082 seconde de Verstappen.

Carlos Sainz (Ferrari) se hisse dans le quinté de la session, précédant Lewis Hamilton (Mercedes). Fernando Alonso (Alpine), George Russell (Mercedes), Daniel Ricciardo (McLaren) et Sergio Pérez (Red Bull) complètent le Top 10. On notera qu'Alex Albon (Williams), 11ème, est encore parvenu à s'illustrer. Ce qui n'est pas le cas des Haas de Kevin Magnussen et surtout Mick Schumacher qui ferment la marche.

Les EL3 auront lieu demain à 13h00.