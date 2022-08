Le jour où Michael Schumacher a décroché sa première victoire en F1 à Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps, 30 août 1992, 14 heures. Une monoplace jaune et verte, reconnaissable à son museau surélevé, se glisse sur l’emplacement réservé au troisième sur la grille. A son bord, Michael Schumacher. Douze mois après ses débuts sur ce même Grand Prix de Belgique, le pilote allemand n’est plus le rookie phénoménal tel qu’on l’a connu chez Jordan. Il a pris de la carrure chez Benetton et, même s’il est encore considéré comme un chien fou par ses congénères, il est devenu un candidat naturel aux podiums.

Alors, pourquoi pas une première victoire ? La B192 de Schumi n’a pas le cocktail technologique de la Williams FW14B archi-dominatrice avec Nigel Mansell cette année-là. Mais la monoplace d’Enstone est agile grâce à son V8 Ford certes moins puissant que les V10 et V12 mais plus compact et fiable. Pour venir à bout des Williams et des McLaren, il faudrait un sacré concours de circonstances. Et cela tombe bien, de gros nuages ne vont pas tarder à se percer et donner un coup de pouce bienvenu à l’enfant de Kerpen.

Le feu passe au vert. Pendant que Ayrton Senna surprend Nigel Mansell, Schumacher perd une position au profit de Riccardo Patrese. Mais dès le premier passage à Blanchimont, les pilotes se rendent compte que la piste est détrempée. Seulement sur certaines parties du circuit. Nous sommes à Spa-Francorchamps, après tout. Dès le troisième tour, Mansell choisit de repasser par les stands pour chausser les pneus pluie, imité par Schumacher un tour plus tard… pendant que Senna continue en slicks, misant sur une amélioration de la météo. Pari perdu pour le Brésilien qui voit ses rivaux fondre sur lui ! Et quand « Magic » daigne enfin passer les rainurés au 13ème tour, les vannes célestes se ferment !

Le Grand Prix bascule au 29ème tour… sur une erreur de Schumi qui manque de rester sur le carreau à Stavelot. La piste est désormais trop sèche pour continuer en pneus pluie. Michael passe aussitôt les slicks. Bon choix car la Benetton n°19 va aligner les tours rapides tandis que les Williams vont attendre quelques tours pour en faire de même. Les monoplaces bleues ressortent derrière le jeune Allemand qui, au 35ème tour, mène un Grand Prix de Formule 1 pour la première fois de sa vie.

Mansell va tenter de remonter sur Schumacher, profitant de la supériorité de sa Williams. Mais au 40ème tour, le Britannique, tout frais champion du monde, est victime d’un bris d’échappement. Son moteur ne prend plus son régime maximal. « Il Leone » se contente dès lors de rallier l’arrivée à bon port. La voie est désormais totalement libre pour Schumi qui se laisse glisser vers le drapeau à damier et la toute première victoire de sa carrière en F1.

A seulement 23 ans, Michael goûte au champagne de la première victoire. Ivre de bonheur, sautant comme un beau diable sur le podium et arrosant copieusement son patron Flavio Briatore, l'Allemand permet à son pays de renouer avec la victoire en Formule 1 après un hiatus de 17 ans et Jochen Mass. « Spa est mon circuit, il n'est qu'à cent kilomètres de chez moi, à Kerpen », explique-t-il. « C'est une victoire dont je me souviendrai longtemps. Et que je suis incapable d'expliquer. Durant tout le week-end, j'ai eu une sensation positive. Ce matin, alors que j'étais assis tranquillement dans mon motor-home, j'ai eu le pressentiment que j'allais gagner. Je me demandais bien pourquoi. Puis, quand je me suis vu évoluer en 3ème, 4ème position, j'ai changé d'idée. C'était mal parti ! Puis, tout a basculé. J'ai su saisir ma chance, changer mes pneus au bon moment. En voyant mon équipier Martin Brundle me doubler quand je suis parti hors-piste au 29ème tour, j'ai aperçu ses pneus cloqués. Les miens ne devaient pas être mieux. D'où mon changement de roues immédiat. C'était la meilleure décision »

Aux alentours de Spa-Francorchamps, les supporters allemands sont aux anges. Sept ans après la malheureuse disparition de Stefan Bellof aux 1000km de Spa 1985, ils tiennent enfin un pilote capable de faire briller leur nation au firmament du sport automobile. La presse est du même avis. Ce Schumacher marche sur les traces des légendaires titans Caracciola, Rosemeyer et autres Von Brauchitsch de l’Entre-deux-Guerres. Ce sera peu dire quand on connait l’incroyable success-story que Michael au cours de sa carrière.

Près de 30 ans jour pour jour après cette date historique, la Benetton B192 a repris la piste de Spa-Francorchamps dans le cadre d’une démonstration en marge du Grand Prix de Belgique 2022. Et vu comme la belle jaune continue d’émoustiller les fans mais aussi les pilotes d’aujourd’hui qui, pour la plupart, n’étaient pas encore nés quand elle a couru à l’époque, on peut dire que la magie opère encore et toujours. Comme l'indémodable morceau « Smells like teen spirit » de Nirvana sorti à la même période.