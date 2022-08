Accueil Sports Moteurs Formule 1 Emerson Fittipaldi, double champion du monde: "Les champions ne sont plus sublimés par les F1 modernes" Entretien avec un double champion du monde de Formule 1 : le Brésilien Emerson Fittipaldi. Martin Businaro Spécialiste Sports moteurs ©XPB Images

En toute discrétion, un des plus beaux palmarès du sport automobile était en exhibition à Spa-Francorchamps. À 75 ans, Emerson Fittipaldi est toujours vert. Mais le Brésilien, champion du monde de F1 en 1972 et 1974 (vainqueur des deux GP de Belgique, à Nivelles, ces années-là) et double vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, ne s'accroche pas aux branches comme d'autres. "Place aux jeunes ! nous a souri "Emmo", casquette...