F1 GP de Belgique 2023: "L'annonce reportée à ce dimanche"

Annoncée par le président de la FIA Mohamed Ben Sulayem pour ce samedi matin, la nouvelle concernant le futur du GP de Belgique a finalement été reportée à ce dimanche avant le GP.

"Il reste des détails à régler," a confié Melchior Whatelet, président du circuit, à notre confrère Pierre Cappart de la RTBF. "L'annonce sera faite ce dimanche."

Le "détail" en question concernerait la date, la date traditionnelle de fin août ayant déjà été attribuée aux Pays-Bas. On parle dès lors d'un GP de Belgique avancé en juillet, le 23 sur un projet de calendrier que nous avons pu apercevoir ce qui poserait problème pour les 24H de Spa programmées une semaine plus tard, voire plus tôt dans le mois, si les organisateurs de Silverstone acceptent de bouger d'une semaine. Une solution en septembre, comme dernier GP européen, n'est pas non plus à exclure.

On espère pouvoir donc annoncer la date du GP de Belgique 2023 ce dimanche afin de pouvoir ouvrir la billetterie 2023.

En attendant, dans les coulisses du circuit et de Spa GP qui a fait du super travail ces derniers mois pour présenter un événement hors du commun, on se réjouit.