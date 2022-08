GP de Belgique de F1: le pronostic d'Olivier de Wilde

Avec une grille totalement inhabituelle suite à de nombreuses pénalités, les deux leaders du championnat 15ème et 16ème, et une première ligne inédite Sainz-Pérez, on devrait assister à un beau GP de Belgique. Voici notre pronostic.

1. Max Verstappen: "Le Belgo-néerlandais et sa Red Bull semblent au-dessus du lot cette année en Ardenne. Alors que l'on attendait plutôt les Ferrari, la RB16 a collé six dixièmes en qualifications à la première de ses rivales, la Ferrari de Carlos Sainz. Soutenu par 45.000 fans en délire, Max devra éviter les accrocs lors des premiers tours, mais même s'il a été rétrogradé au 15ème rang sur la grille, on le voit bien régaler son public en lui offrant une superbe remontée. Le podium est un minimum, mais la première marche n'est pas impossible du tout pour "Super Max" qui redoublera de prudence au premier freinage à la Source."

2. Sergio Pérez: "Battu de peu par Carlos Sainz lors des qualifications, le Mexicain est toujours un peu meilleur en course et peut viser le doublé pour Red Bull. Comme on a encore pu le constater aux essais avec une erreur de pneus pour Charles Leclerc, Ferrari n'est plus à une erreur près cette saison et dès lors on ne voit pas l'Espagnol transformer l'essai. Il pourrait d'ailleurs perdre la première place dès le premier freinage aux Combes."

3. Carlos Sainz: "Même s'il emmènera la meute au départ, l'Espagnol est bien conscient qu'il sera difficile de résister aux Red Bull. Les Mercedes beaucoup trop loin (1.8 de la pole), il pourrait toutefois ramener un nouveau trophée."