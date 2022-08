GP de Belgique : les réactions des trois premiers à l'issue des qualifications

Max Verstappen (1er) : "C'est clairement une de mes meilleures qualifs de l'année. La voiture a été performante aussi bien en lignes droites qu'en virages. Nous sentons que nous sommes très bien depuis le début du week-end. Nous avons encore modifié deux-trois trucs avant les qualifs et la Red Bull s'est encore mieux comportée. L'objectif pour moi sera de finir sur le podium, même si je démarre 15ème. Au vu de la voiture que j'ai ce week-end, ce serait une déception de ne pas monter dessus"

Carlos Sainz (2e) : "Nous n'avons pas rencontré de problèmes d'équilibre sur la Ferrari mais c'est la première fois que nous sommes si loin en qualifications par rapport aux Red Bull. Est-ce dû aux températures fraiches ? Nous devons enquêter là-dessus et comprendre pourquoi nous souffrons. Je pense que j'aurais peut-être pu être un dixième de seconde plus vite mais pas plus. Néanmoins, je ne me plains pas d'hériter de la pole. Je me méfierai de Checo mais aussi de Max. Il est extrêmement rapide et il suffit d'un Safety Car pour qu'il revienne au contact"

Sergio Pérez (3e) : "Cela pourrait être pire, même si je n'ai pas réalisé le meilleur run de ma carrière. Heureusement, ma Red Bull est aussi redoutable sur un tour que sur la durée d'un Grand Prix. Les longs relais que nous avons fait lors des essais libres ont été très productifs. Je ne suis pas mécontent de ne pas être en pole parce que personne ne veut aborder le Raidillon en tête avec le phénomène de l'aspiration qui est extrêmement fort dans Kemmel. Mais Carlos et Max seront des adversaires, tout comme les Mercedes qui sont généralement meilleures en course qu'en essais"