Quand Vettel se fait bousculer par la police escortant... Alonso !

Ayant annoncé sa retraite il y a un mois en marge du Grand Prix de Hongrie, Sebastian Vettel s'est laissé allé à quelques confidences lors d'une interview sur la scène de la fan zone ce matin à Spa-Francorchamps. On sait tous que le quadruple champion du monde sera remplacé par son vieux collègue Fernando Alonso chez Aston Martin en 2023. L'Allemand a révélé une aventure cocasse qui lui est arrivée en se rendant au circuit ce matin à vélo... et qui impliquait son futur remplaçant !

"J'étais en train de dévaler une descente à vélo", explique Seb. "Soudain, quatre motards de la police sont arrivés vers moi et m'ont bousculé tout en me hurlant de me ranger sur le côté. Et derrière eux, il y avait une Renault conduite par Fernando qu'ils étaient en train d'escorter. Et enfin, deux autres motards qui le suivaient m'ont à nouveau poussé sur le côté. J'irai lui dire un mot à ce sujet !"

Mais Vettel, goguenard, s'est vengé par après : "Je les ai tous repassés un peu plus loin !"

Le genre de moment comique qu'on adore et que le public adore. Qui a dit qu'on ne pouvait pas s'amuser en F1 ?