Le Monégasque a de nouveau été frappé par une incroyable malchance et incompétence du staff Ferrari.

GP de Belgique: Charles Leclerc, une énième désillusion en six actes

La troisième place de Carlos Sainz ne suffira pas à satisfaire Ferrari. Une fois de plus, la Scuderia a été rongée par ses vieux démons et la principale victime fut Charles Leclerc. Le Monégasque a laissé des points précieux et a surtout quitté Spa-Francorchamps avec une nouvelle désillusion. A coup sûr, le titre semble s'être envolé pour le petit prince qui a vu son rival Max Verstappen signer le carton plein.

Pendant ce week-end belge, tout est allé de travers pour Leclerc. Retour sur une tragédie italienne en six parties :

1. Renvoyé au fond de la classe : avant même ses premiers tours de roue, Leclerc a appris que sa Ferrari aurait une nouvelle batterie, un nouveau MGU-K et de nouveaux éléments de boite de vitesses. De quoi le renvoyer automatiquement en fond de grille et entraver fortement ses chances de victoire.

2. Trahi par son team, 1ère partie : lors des qualifications, son équipe lui a mis de mauvais pneumatiques et a reconnu son erreur... avant de se raviser.

3. Déchet toxique : Dès le premier tour, Leclerc s'est plaint d'avoir une crevaison lente. Il s'agissait en réalité d'un tear-off qui s'était glissé dans sa suspension arrière. Il a profité du Safety Car pour ravitailler mais a néanmoins perdu des places.

4. Trahi par son team, 2ème partie : visiblement totalement pétrifié à l'idée de commettre une nouvelle erreur stratégique, le muret Ferrari a proposé à Leclerc... de choisir la stratégie à adopter pour la fin du Grand Prix

5. Un boulet bleu : En fin de Grand Prix, Leclerc s'est arrêté pour monter des pneus tendres frais afin de rafler le point du meilleur tour en course. Mais il ressortait juste devant Fernando Alonso qui ne se faisait pas prier pour le doubler avec le DRS. Par la suite, Charles n'allait jamais avoir la piste assez claire pour décrocher ce fameux meilleur tour.

6. Flash aveuglant : Comme si ça ne suffisait pas, Charles apprenait qu'il était pénalisé de 5 secondes pour excès de vitesse dans la pitlane et perdait la cinquième place au profit... d'Alonso. "L'équipe ne m'a même pas dit que j'avais été pénalisé !", fulmine Charles.

Il y a des journées comme ça où rien ne va. Sauf que Leclerc et Ferrari les collectionnent cette année. Pas brillant.