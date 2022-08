Lewis Hamilton après son accrochage avec Alonso: "C'est ma faute"

Il n'excluait pas une victoire mais pour lui, ça s'est arrêté très peu de temps après avoir commencé. En tentant de prendre le dessus sur son vieux copain Fernando Alonso qui avait pris un départ tonitruant, Lewis Hamilton a confondu vitesse et précipitation. Voulant dérober la deuxième place à l'Espagnol, le Britannique l'a trop serré à l'entrée des Combes. Le choc était inévitable et la roue arrière-droite de la Mercedes touchait la roue avant-gauche de l'Alpine.

Hamilton était aussitôt propulsé dans les airs et retombait lourdement. Il apparaissait vite que le septuple champion du monde n'irait pas bien loin, la W13 "trainant" par terre. Il finissait par s'arrêter dans Blanchimont. Houspillé comme jamais par Alonso avec un team radio qui restera dans les annales, Hamilton acceptait de reconnaitre ses torts.

"Quand on revoit les images, on constate que Fernando est dans mon angle mort et je ne lui laisse pas assez d'espace. C'est ma faute. Je suis vraiment désolé pour l'équipe", commente Lewis.

"Ce que Fernando a dit sur moi à la radio, je m'en fiche. Désormais, cap sur Zandvoort. Je dois récupérer les points gaspillés ici et me remettre dans le bain", conclut-il.