Max Verstappen: "Mon week-end le plus dominant en F1"

Max Verstappen 1er

:

"Quel week-end! C'est effectivement celui où j'ai été le plus dominant depuis mes débuts en F1. Dès les premiers essais libres de vendredi, nous étions très rapides. Cela fait évidemment très plaisir quand cela se passe sur votre circuit préféré. Je ne sais pas si notre avis a eu une influence ou pas, mais nous sommes en tant que pilotes tous très heureux de savoir qu'on reviendra ici l'an prochain. Et j'espère toujours!. Avec la pénalité moteur, je partais 14ème sur la grille. Comme je savais que nous étions assez compétitifs pour remonter devant, je n'ai pas voulu prendre trop de risques dans le premier tour où j'ai dû éviter plusieurs obstacles. Après, derrière la voiture de sécurité, j'étais convaincu que je pouvais monter sur le podium. Puis, j'ai remonté mes rivaux un à un. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je ne pense pas encore à Zandvoort et encore moins au titre même si mon avance est encore plus grande. Je veux d'abord savourer ce moment."

Sergio Pérez 2ème: "J'ai complètement raté mon envol en raison d'un souci d'embrayage. C'est le pire endroit pour connaître cela car l'asphalte est très rude ici. J'étais cinquième aux Combes, mais j'ai vite réussi à remonter au deuxième rang. Il n'y avait rien à faire contre Max aujourd'hui. Il volait. Notre Red Bull est clairement plus rapide qu'en début d'année, mais elle convient moins bien à mon style de pilotage. Je dois encore m'y habituer un peu. J'ai pris la deuxième place du championnat et je pense qu'on doit essayer dans le futur de maximaliser tout ce qui peut l'être pour assurer le titre constructeurs dans un premier temps."

Carlos Sainz 3ème: "On n'était clairement pas à la hauteur ce week-end, tant en qualifications qu'en course. On pensait que la chaleur de ce dimanche nous aiderait mais cela n'a pas été le cas. Red Bull était plus fort que nous en lignes droites, en virages, en dégradation des pneus, dans tous les domaines. On doit essayer de comprendre pourquoi en vue de Monza où nous roulerons aussi avec peu d'appui. A Zandvoort, sur un circuit où l'on roulera avec plus d'ailerons, cela devrait aller mieux. Partir en pole et terminer troisième vous laisse toujours un goût amer. Mais après un bon départ et un quart de la course, j'ai compris que ce ne serait pas pour moi aujourd'hui."