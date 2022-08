Stéphane De Groodt va rouler en Formule 1 à Monza

C'est un rêve de gosse qui deviendra réalité pour Stéphane De Groodt. Avant de devenir acteur et humoriste, le Bruxellois aujourd'hui âgé de 56 ans, avait débuté une carrière en sport automobile qui s'était achevée en F3000.

« J'ai été invité récemment à disputer deux courses d'Alpine A110 Cup en France et cela m'a redonné le goût et l'adrénaline de la compétition, » explique Stéphane. « En boutade, j'ai dit que mon rêve serait de piloter un jour une F1 et que j'imaginais pouvoir tourner à moins de dix secondes de Fernando Alonso. Et l'on m'a répondu : chiche ! »

Le défi sera donc relevé le 14 septembre prochain à Monza. Dans la foulée du GP d'Italie, Stéphane De Groodt aura l'occasion de piloter une Alpine F1 2021.

« Je n'en reviens pas de l'incroyable opportunité qui m'est offerte. J'ai déjà commencé à m'entraîner dans le simulateur à Enstone où j'ai reçu les conseils d'Esteban Ocon. Et cette semaine, je vais avoir l'occasion de reprendre mes marques en monoplace au volant d'une F4, » confie notre compatriote qui recevra le soutien sur place d'un certain Jacky Ickx.

« Je réalise un film de 52 minutes racontant mon ancienne carrière et ma passion pour les sports mécaniques. On a déjà tourné pas mal d'images à Francorchamps. J'en ai même parlé à Claude Lelouch. Il sera diffusé sur Canal Plus. »

Rendez-vous donc le 14 septembre à Monza pour enfin revoir un Belge en F1. A moins de dix secondes ? Ce sera physiquement très dur...