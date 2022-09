Ocon en route vers un "mariage de raison" avec Gasly chez Alpine ?

Les semaines passent et le mercato ne cesse de s'animer. Le départ à la retraite de Sebastian Vettel puis l'annonce du passage de Fernando Alonso chez Aston Martin ont entraîné un sacré bazar. Subitement, le baquet de la deuxième Alpine, laissé vacant par l'Espagnol et snobé par Oscar Piastri, est devenu particulièrement convoité.

Pour l'occuper en 2023, Esteban Ocon a avancé le nom de son "très, très bon ami" Mick Schumacher. Il est vrai que voir le fils de Michael dans l'équipe avec laquelle son paternel a empoché ses deux premiers titres en 1994 et 1995 quand elle s'appelait encore Benetton. Mais Mick a vu sa cote s'émousser ces derniers mois, l'ancien champion de F2 étant dominé chez Haas par Kevin Magnussen tout en commettant plusieurs accidents maladroits.

Alpine souhaiterait donc s'offrir les services d'un pilote aux épaules plus larges. Et les regards se braquent vers Pierre Gasly. Officiellement sous contrat avec AlphaTauri jusqu'en 2023, le Français cherche une écurie capable de lui fournir un matériel à la hauteur de son talent. Chez Red Bull, on a avoué à demi-mot qu'on ne s'opposerait pas à un départ du Normand, Helmut Marko étant conscient que l'horizon est bouché pour une promotion chez RBR vu que Sergio Pérez a prolongé pour plusieurs saisons.

Voir la formation d'une "Ecurie France" en fait fantasmer plus d'un dans l'Hexagone. Mais il y a un hic : Gasly et Ocon ne sont pas les meilleurs amis du monde. Loin de là. Or, tout le monde sait à quel point une bonne entente entre les deux titulaires est cruciale et peut générer une émulation vers le haut pour toute l'équipe. Il faut dès lors que l'ambiance ne tourne pas au vinaigre à Enstone entre les deux jeunes coqs tricolores.

La rivalité entre les deux Français remonte plusieurs années en arrière : "Nous avons fait beaucoup de choses ensemble quand nous étions enfants", se souvient Gasly. "Nous avons beaucoup couru en karting ensemble. Nous nous entrainions au même moment. Mais à un moment, j'ai commencé à le battre et il n'a pas apprécié. Cela le mettait hors de lui. Nous avons dès lors arrêté de trainer ensemble. Bien sûr, nous sommes rivaux mais nous nous respectons. Si on ne parle pas de compétition, ça va : nous pouvons avoir des échanges cordiaux mais ça s'arrête là"

Ocon est cependant prêt à mettre de l'eau dans son vin pour cohabiter avec celui qu'il a tant aimé détester : "Avec Pierre, on se connaît depuis des années et on a beaucoup de respect l'un pour l'autre", explique-t-il au micro de Vincent Moscato. "Quand on roule en piste, c'est important d'avoir du respect et de la confiance avec les autres pilotes. Pierre vient de Rouen, je suis d'Evreux, on a fait beaucoup de courses et on a grandi ensemble. S'il rejoint l'équipe, ce qui n'est pas encore fait, je suis persuadé qu'on s'entendra très bien"

Celui qui a été soutenu par Mercedes est connu pour ne pas être un tendre. Mais il est aussi capable de mettre de vieilles rancoeurs de son côté. On se souvient de sa relation parfois tendue avec Pérez chez Force India. Et collaborer avec Alonso chez Alpine n'est pas une sinécure : "Esteban est un professionnel", explique Otmar Szafnauer, directeur de l'équipe Alpine. "Peu importe qui est son équipier et peu importe ses rapports avec lui, il est avant tout là pour travailler et tirer l'équipe vers le haut. Il est capable de mettre son ego de côté. Il l'a montré avec Pérez chez Force India"

Si Gasly et Ocon sont effectivement associés chez Alpine en 2023, ils formeront le premier duo 100% français, au volant d'une monoplace tricolore qui plus est, depuis 1994 et le tandem Olivier Panis-Eric Bernard chez Ligier-Renault. Une telle association promet de faire des étincelles. En espérant, pour que le A fléché soit bien gardé, qu'il n'y ait effectivement pas de frictions comme entre Alain Prost et René Arnoux chez Renault en 1982...