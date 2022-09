GP des Pays-Bas (Libres 1) : Russell et Hamilton signent un étonnant doublé Mercedes

Les Mercedes ont achevé la première séance d’essais libres au Grand Prix des Pays-Bas au sommet de la hiérarchie, créant quelque peu la surprise quand on connait les difficultés rencontrées par les Flèches d'Argent en Belgique.

On imaginait plutôt voir une Red Bull ou une Ferrari en haut de la feuille des chronos, mais les W13 se sont montrées les plus véloces. Avec un chrono de 1:12.455, George Russell a devancé de deux dixièmes son équipier Lewis Hamilton. Mirage ou réel avertissement des Gris pour ce week-end ?

À quatre dixièmes, on retrouve la Ferrari de Carlos Sainz. Les McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo complètent le top 5 devant la Ferrari de Charles Leclerc et la Red Bull de Sergio Pérez. Fernando Alonso (Alpine), Esteban Ocon (Alpine) et Alex Albon (Williams) complètent le top 10 de cette première séance

Et Max Verstappen dans tout cela ? Le héros local et champion en titre a été trahi par sa Red Bull qui est tombée en panne après seulement sept tours, contraignant la direction de course à brandir le drapeau rouge.

La deuxième séance libre aura lieu cet après-midi à 16 heures.