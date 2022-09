Officiel : Alpine débouté par le CRB, Piastri confirmé chez McLaren !

Oscar Piastri remplacera bel et bien Daniel Ricciardo chez McLaren en 2023 après que le conseil de reconnaissance des contrats (CRB) de la FIA ait confirmé que le contrat liant l'équipe orange avec le champion de Formule 2 était bel et bien valide.

Voilà qui met fin à la saga qui a animé tout le mois d'août. Dans la foulée de l'annonce du passage de Fernando Alonso chez Aston Martin, Alpine avait annoncé la promotion de son protégé Oscar Piastri, lequel a démenti formellement courir avec les Bleus en 2023, annonçant avoir un contrat avec McLaren. Le débat a aussitôt glissé sur le front juridique avec un bras de fer entre Alpine et McLaren, les deux équipes estimant toutes les deux être en droit de faire courir Piastri l'an prochain.

Ce vendredi, le CRB a confirmé le contrat de McLaren, révélant que Piastri avait signé un contrat de deux ans à Woking en date du 4 juillet, soit au lendemain du Grand Prix de Grande-Bretagne, était valide. Immédiatement après la publication du verdict, McLaren a annoncé que sa nouvelle recrue rejoindrait l'équipe en 2023.

"Je suis extrêmement excité à l'idée de faire mes débuts en F1 avec une équipe aussi prestigieuse que McLaren et je suis très reconnaissant pour l'opportunité qui m'a été offerte", commente Oscar. "L'équipe a une longue tradition de donner une chance aux jeunes talents, et j'ai hâte de travailler dur aux côtés de Lando pour pousser l'équipe vers le haut de la grille. Je me concentre sur la préparation de mes débuts en F1 en 2023 et sur le début de ma carrière de F1 en papaye"

"Oscar est l'un des talents issus du vivier de la F1 et nous sommes ravis de le voir rejoindre l'équipe pour 2023", enchaîne Zak Brown, CEO de McLaren. "Gagner à la fois la F3 et la F2 en étant à chaque fois rookie est une véritable prouesse et une preuve de son talent dans les courses monoplaces. Avec Lando et Oscar, nous avons une équipe jeune et passionnante avec un énorme potentiel, ce qui nous tient en bonne place pour atteindre nos ambitions futures. Oscar est un ajout passionnant à la famille McLaren, et nous avons hâte de le voir grandir avec notre équipe de F1"

Si on fait péter le champagne chez McLaren, on fait en revanche grise mine chez Alpine qui doit désormais dénicher un nouvel équipier à Esteban Ocon pour la saison à venir. L'écurie bleue a publié une courte déclaration après le verdict, disant : "Nous considérons que l'affaire est classée de notre côté et annoncerons notre gamme complète de pilotes de 2023 en temps voulu".

Mick Schumacher et Pierre Gasly sont actuellement les favoris pour rejoindre les troupes d'Otmar Szafnauer l'an prochain. Entre l'Allemand et le Français, qui aura le dernier mot ?