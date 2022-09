GP des Pays-Bas (Libres 3): Leclerc devant Russell avant les qualifs

Match à trois entre Ferrari, Mercedes et Red Bull cet après-midi ?

Charles Leclerc s’est montré le plus rapide au terme de la troisième séance d’essais libres au Grand Prix des Pays-Bas. Le Monégasque continue de performer sur la piste de Zandvoort. Après avoir signé le meilleur temps des Libres 2 hier en fin d’après-midi, le pilote Ferrari s’est de nouveau illustré à l'heure de l'apéro ce samedi.

Avec un chrono de 1:11.632, Leclerc a devancé de 66 millièmes la Mercedes de George Russell et de seize centièmes Max Verstappen (Red Bull), qui retrouve des couleurs après avoir vécu un vendredi difficile sur ses terres. Carlos Sainz s’est classé quatrième de ces Libres 3, à trois dixièmes de seconde de son voisin de garage.

Lewis Hamilton (Mercedes) s’est adjugé le cinquième chrono devant la Red Bull de Sergio Pérez et l’Alpine de Fernando Alonso. Le Top 10 de cette troisième séance est complété par Sebastian Vettel (Aston Martin), Mick Schumacher (Haas) et Lando Norris (McLaren). On notera que les onze premiers sont regroupés en moins d'une seconde.

Les qualifications du Grand Prix des Pays-Bas débuteront à 15 heures pétantes cet après-midi dans les dunes de Zandvoort.