Max Verstappen bat Charles Leclerc et signe la pole du GP des Pays-Bas !

On attendait un match lors des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas et il a bel et bien eu lieu. Charles Leclerc pensait avoir la pole position avant la salve des derniers runs en Q3 mais le pilote Ferrari a finalement été débordé in extremis par Max Verstappen.

Porté par son public et auteur d'un excellent deuxième secteur, le pilote Red Bull réalise la pole en 1:10.342. Le Hollandais a battu le Monégasque pour 21 millièmes, ce dernier ne cachant pas son amertume de louper le coche pour si peu.

Carlos Sainz confirme que les Ferrari sont dans le coup et se hisse troisième. L'Espagnol est à moins d'un dixième du poleman, c'est dire. Il aurait pu être débordé par Lewis Hamilton qui était dans un bon tour mais le pilote Mercedes a été coupé dans son élan suite à la sortie de piste de Sergio Pérez juste avant le banking. Le Britannique est néanmoins quatrième, juste devant le Mexicain.

George Russell est crédité du 6ème temps sur sa Mercedes. Il devance Lando Norris (McLaren), Mick Schumacher (Haas), Yuki Tsunoda (Haas) et Lance Stroll (Aston Martin) qui n'a pu défendre ses chances suite à un problème technique.

On note l'élimination en Q2 de Pierre Gasly (AlphaTauri) mais aussi des Alpine de Fernando Alonso et Esteban Ocon. Quinzième après avoir montré de belles disposition en essais libres, Alex Albon (Williams) a déçu tandis que Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et Daniel Ricciardo (McLaren) sont restés bloqués en Q1.

Le départ du Grand Prix des Pays-Bas sera donné demain à 15 heures.