GP des Pays-Bas : le débriefing de Martin Businaro Supporté par tout un peuple et toute une équipe, Max Verstappen a remporté la guerre du pneu, battant en brèche l'offensive Mercedes. Martin Businaro Spécialiste Sports moteurs

- Max Verstappen a décroché la 30ème victoire de sa carrière en s'imposant sur ses terres sacrées de Zandvoort. Avec désormais plus de quatre succès d'avance au championnat, on peut dire que le Hollandais est presque hors de portée de Charles Leclerc et son équipier Sergio Pérez. "C'était encore une course sans problème, mais on a dû attaquer toute la course. Il a fallu prendre les bonnes décisions avec la voiture de sécurité et la voiture de sécurité virtuelle. C'était un point d'interrogation, de savoir quel serait...